Gazas jõustus relvarahu, Hamas esitas vabastatavate pantvangide nimekirja

Algselt pidi relvarahu jõustuma pühapäeval kohaliku aja järgi kell 8.30. Netanyahu kabinet teatas tund enne relvarahu jõustumist, et see ei alga enne, kui Hamas esitab nimekirja kolmest esimesest pantvangist, kes kavatseti pühapäeval vabastada, vahendab Reuters.

Iisraeli sõjaväe pressiesindaja märkis, et Iisrael jätkab rünnakut seni, kuni Hamas oma kohustusi ei täida. Hiljem teatati eraldi avalduses, et sõjaväe lennukid ja suurtükivägi on rünnanud sihtmärke Gaza põhja- ja keskosas.