„Ta sööks mu koera ühe ampsuga ära!“ Eestis võib endale lemmikuks võtta eksootilise kiskja, kuid lemmiklooma pidamise nõuded talle ei kehti

„See on täiesti arulage ja lihtsalt kohutav. Näiteks pole meil sellise lemmikloomaga õue jalutama minnes tegelikult seadust, et teda peaks hoidma rihmaga kinni. Tekib küsimus, kuidas suudetakse puumat hoida kinni nii, et kui ma jalutan temast mööda, siis ta ei ründa mind või minu koera. Mina näen, et puuma lihtsalt sööks mu koera ühe ampsuga ära!“ sõnas Eesti metsloomaühingu juhatuse liige Virge Võsujalg.