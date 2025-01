Uurijad taotlesid Lõuna-Korea presidendi kinnipidamise pikendamist

Yoonist sai kolmapäeval esimene Lõuna-Korea president, kes on arreteeritud kriminaaljuurdluse käigus oma ametiajal. Uurimine on seotud tema lühiajalise sõjaseisukorra väljakuulutamisega 3. detsembril.

Uurijad taotlesid reedel kinnipidamismäärust, et pikendada Yooni vahi all hoidmist kuni 20 päeva võrra. Yooni on pärast vahistamist hoitud Souli kinnipidamiskeskuses ja ta on keeldunud uurijatega vestlemast. Kohtu otsust oodatakse nädalavahetuse jooksul, vahendab Reuters.