Peaminister Kristen Michal teatas viimati riigikogu ees, et loll on raske olla. Vabandamiseni viinud väljenduse ajendas riigisekretäri vahetusega seotud küsimus, mille esitas keskerakondlasest riigikogu liige Anastassia Kovalenko-Kõlvart. Lahkuv riigisekretär Taimar Peterkop aga leiab, et asi on täpselt vastupidine sellele, mida väitis peaminister.