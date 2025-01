Iisraeli valitsus kiitis heaks relvarahu ja pantvangileppe Hamasiga

Reede varajastel tundidel teatas peaministri kabinet, et Iisraeli läbirääkijad jõudsid kokkuleppele. Hamas tegi ka avalduse, milles öeldi, et leppetingimustega seoses ilmnenud „takistused“ olid lahendatud.

Iisraeli sõnul on Hamasi käes 94 pantvangi, kellest 34 arvatakse olevat surnud. Lisaks rööviti enne sõda neli iisraellast, kellest kaks on surnud.

Iisraeli teatel vabastatakse kolm pantvangi eeldatavasti relvarahu esimesel päeval. Hamasile lähedane allikas ütles uudisteagentuurile AFP, et need kolm pantvangi on naised.