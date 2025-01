Rahvusvahelise Kriminaalkohtu peaprokurör kohtus Damaskuses Süüria liidriga

Khani kabinet teatas, et ta külastas riiki Süüria üleminekuvalitsuse kutsel. Ta kohtus Süüria uue valitsuse juhi Ahmad al-Sharaaga ja välisministriga, et arutada võimalusi, kuidas korraldada Haagis õigusemõistmist riigi kodusõja ohvritele, vahendab Associated Press.

Detsembris Venemaale põgenenud ja võimult kukutatud Bashar al-Assad korraldas oma enam kui kahe aastakümne pikkuse võimuloleku ajal rõhuva kampaania kõigi valitsusvastaste isikute vastu.

Inimõigusrühmituste hinnangul jäi pärast valitsusvastaste protestide algust 2011. aastal kadunuks vähemalt 150 000 inimest, kellest enamik kadus Süüria valitsuse vanglavõrku. Paljud neist hukkusid massihukkamistes, piinamise või vanglatingimuste tõttu. Täpne hukkunute arv jääb teadmata.

Ülemaailmne keemiarelvade järelevalveamet leidis, et Süüria väed on vastutavad mitmete tsiviilisikute vastu suunatud rünnakute eest, milles kasutati keelatud aineid. Inimõiguste rikkumises ja sõjakuritegudes on süüdistatud ka teisi rühmitusi.

Uued võimud on nõudnud Al Assadi režiimi liikmete kohtu alla andmist. Praegu on ebaselge, kuidas see täpselt toimiks.

Süüria ei ole Rahvusvahelise Kriminaalkohtu liige, mis on jätnud kohtu ilma võimalusest sõda uurida. 2014. aastal blokeerisid Venemaa ja Hiina ÜRO Julgeolekunõukogu pöördumise, mis oleks andnud kohtule selle võimaluse.

