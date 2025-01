USA ülemkohus jättis sotsiaalmeediaplatvormi TikToki keelustamise jõusse

Lisati, et seaduse nõuded on mõeldud selleks, et Hiina ei saaks juurdepääsu rakenduse USA kasutajate isikuandmetele.

Kongress ja ametist lahkuva presidendi Joe Bideni administratsioon on öelnud, et TikTok on aastaid tõstatanud probleeme riikliku julgeolekuga. Föderaaltöötajad ei saa oma valitsuse väljastatud telefonides rakendust kasutada ja enamik osariike on platvormi osariigi valitsusseadmetes keelanud.