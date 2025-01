Venemaa ja Iraani presidendid kohtusid Kremlis partnerluslepingu allkirjastamiseks

Pezeshkiani tervitades ütles Putin, et uus partnerlusleping „annab täiendava tõuke praktiliselt kõigile meie koostöö valdkondadele“, vahendab Associated Press.

Iraani president rõhutas, et piirkonna riigid peaksid oma probleemid ise lahendama, lisades, et välisjõudude kohalolek ainult süvendab pingeid ja destabiliseerib olukorda.

Venemaa sidemed Iraaniga on tihenenud pärast seda, kui Venemaa alustas täiemahulist sissetungi Ukrainasse. Nii Ukraina kui ka Lääs on süüdistanud Teherani sadade droonide Venemaale tarnimises, et kasutada neid Ukraina ründamiseks. Moskva ja Teheran on seda eitanud.