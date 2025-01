Scholz: Elon Musk ohustab Euroopa demokraatiat

„Ta toetab paremäärmuslasi kõikjal Euroopas - Ühendkuningriigis, Saksamaal, paljudes, paljudes teistes riikides - ja see on midagi täiesti vastuvõetamatut,“ ütles Scholz Berliinis toimunud pressikonverentsil, vahendab Politico.

„See ohustab Euroopa demokraatlikku arengut, see ohustab meie ühiskonda ja seda tuleb kritiseerida,“ lisas, Saksa juht.

Kuigi Scholzi sõnul on Muski sõbrunemine paremäärmuslastega nii ärihuvide kui ka tema enda poliitilise hoiakuga seotud põhjustel vastuvõetamatu, märkis kantsler, et ta ei ole selle vastu, et Musk väljendab oma sõnavabadust.

Musk on toetanud parempoolseid tegelasi ja eesmärke kogu maailmas, sealhulgas toetanud paremäärmuslikku parteid Alternatiiv Saksamaale (AfD) riigi eelseisvatel erakorralistel valimistel, mis toimuvad 23. veebruaril.

Miljardär on üks USA valitud presidendi Donald Trumpi häälekamaid toetajaid ja teeninud sellega endale koha Trumpi lähiringis. Samuti on Musk toetanud Ühendkuningriigi parempoolset Reform UK-d. Spekuleeritakse, et ta võib peagi hakata parteid rahastama.

Kantsleri kommentaarid on viimased vaidluses Muskiga, kes on omakorda nimetanud Scholzi „rumalaks“ ja väitnud, et ta kaotab Saksamaa valimised.

