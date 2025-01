Ministeerium plaanib põhikoolides kaotada õpilaste käitumise ja hoolsuse kirjaliku hindamise

Nimelt pöördus Hilariuse erakooli õppejuht Kristin Meigas ministeeriumi poole küsimusega, kas ka erivajadustega õpilase puhul peab hindama tema käitumist ja hoolsust. Temale vastas ministeeriumi üldhariduse õppekava ja -vara valdkonna peaekspert Kristiina Paist, et mõistlik on lähtuda põhikooli riikliku õppekava seadusest. Ta lisas, et lähiajal on kavas õppekava muuta ning jätta sõnastusest välja sõna „kirjalik“.