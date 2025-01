HTM teeb koolides eestikeelse õppe kvaliteedi üle järelevalvet. „Pole ühtegi kooli, kuhu poleks ettekirjutusi tehtud“

Möödunud aasta kevadel tegi haridus- ja teadusministeerium (HTM) järelevalvet vaid koolipidajate ehk omavalitsuste üle. Näiteks tuvastati järelevalve käigus, et Narvas oli kõigi koolide ja lasteaedade peale kaheksa juhti, kes ei vastanud kvalifikatsiooninõuetele.

HTM-i eestikeelsele õppele ülemineku juht Ingar Dubolazovi sõnul oli seitsmel juhul kaheksast probleem juhi eesti keele oskusega. „Tegime Narvale ettekirjutuse ja iga ettekirjutuse sidusime 6000-eurose sunnirahaga. 2024. aasta 1. oktoobriks olid kõik juhid välja vahetatud. See on see, millega tegeleme,“ selgitas Dubolazov.