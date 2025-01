Leedu juhid leppisid kokku 5,5-protsendistes kaitsekulutustes järgmisel 5 aastal

„Me oleme kokku leppinud, et perioodil 2026-2030 eraldame me aastas riigikaitsele 5-6% sisemajanduse kogutoodangust,“ teatas president Gitanas Nausėda täna ajakirjanikele, vahendab LRT.

„Me eelistaksin väga [makse mitte tõsta] ja ma arvan, et me ei lähe seda teed, kus riigikaitse suurem finantseerimine on seotud suurema maksukoormaga elanikkonnale. Me peame seda vältima,“ ütles Nausėda.