Edgar Savisaare nimeline MTÜ plaanib omavoliliselt püstitada Tallinnasse Savisaare mälestusmärki

Edgar Savisaare nimelise MTÜ juhatuse liige Juri Saharov sõnas, et ta ei kavatsegi plaani linnaga kooskõlastada. „Mitte keegi ei luba mul seda üles panna mitte kunagi, ma tean seda. Mis mõtet on mul pöörduda nende pättide poole?“ sõnas Saharov. „Ma ei näe selles mingit mõtet. Kuidas nad nõus on, kui seal on Ossinovski?“ küsis ta ja lisas, et tema arvates pole linnavalitsuses võimul kedagi, kes oskaks hinnata Savisaare tähtsust Eesti ajaloos.