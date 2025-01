FOTOD | NATO laevad saabusid Läänemere missiooni alustamiseks Tallinnasse

NATO 1. alalise mereväegrupi komandör kommodoor Arjen Warnaar ütles, et HNLMS Tromp on praegu grupi lipulaev. Ta rääkis, et laev on nimetatud Hollandi rahvuskangelase admiral Maarten Trompi järgi. „Tal olid väga tugevad tunded vabaduse osas, toona oli see merevabadus – mare liberum ladina keeles. Ma arvan, et talle oleks tugevad tunded ka vabaduse osas tänapäeval. Nagu teate on vabadus praegu pinge all ja ma arvan, et on väga sobiv NATO esimest alalist meregruppi juhtida laevalt, mis on selle mehe järel nimetatud.“

Warnaar rääkis, et operatsiooni Baltic Sentry raames on meregrupp valmis võimalikele ohtudele reageerima. „Praegu üks nendest tunnetavatest ohtudest on võimalik oht kriitilisele infrastruktuurile ja muidugi me reageerime, kui me sellist ohtu kohtame.“

Ohtude ennetamiseks on oluline omada ülevaadet merel toimuvast ning Warnaari sõnul on alguspunkt laevanduse jälgimine ehk kui aru saada laevade liikumise mustritest, on võimalik ära tunda ebatavalist käitumist. Kui mõni laev teeb midagi veidrat, tuleb välja selgitada, miks ta seda teeb. Merel toimuvast pildi saamiseks kasutab HNLMS Tromp erinevaid sensoreid ja radareid, samuti droone ja vajadusel helikopterit.

HNLMS Luymes, mis on NATO 1. alalise miinitõrjegrupi lipulaev, komandör Erik Knoop rääkis, et nende missioon on kaitsta Läänemere kriitilist infrastruktuuri. Ta selgitas, et kui merel tuvastatakse mingisugune kahtlane tegevus, teavitatakse sellest ümberkaudseid riike, kes otsusustavad, kuidas reageerima peaks.

Läänemere valvamine käib miinitõrjegrupi, meregrupi ning kõigi Läänemere-äärsete riikide koostöös. Knoop kinnitas, et igal laeval ja grupil saab olema oma kindel patrullala. Mure merealuse infrastruktuuri üle pole tema sõnul aktuaalne ainult Läänemeres ning seetõttu patrullib Hollandi merevägi ka enda vetes. „Meil on samad väljakutsed, aga fookus on praegu rohkem siin. Põhjamerel otsitakse ka kahtlase tegevusega laevu.“ Knoop ütles, et lisaks laevadele patrullivad Läänemerel Baltic Sentry raames ka lennukid, droonid ja muu tehnika.

