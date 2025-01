Terviseamet hoiatab ebateadust levitava Tallinna perearsti eest

„Terviseametini on jõudnud mitmeid kaebusi, et perearst dr Helen Lasn levitab oma sotsiaalmeedia kontol tervisealast valeinfot,“ teatas ametkond täna oma kodulehel.

Dr Lasn jagab vaktsiinivastast infot, võimendades korduvalt ümber lükatud arvamusi selle kohta, justkui on mRNA vaktsiinid „sodi“, mis põhjustavad raskeid kõrvaltoimeid ja liigsurmi. Tervisamet lükkab väited ümber: mRNA vaktsiinid ei „kuhja“ organismi võõrvalke. Vaktsiinid stimuleerivad immuunsüsteemi tootma antikehi, mis aitavad organismi kaitsta haigustekitajate vastu. Vaktsiinides sisalduvad antigeenid on hoolikalt valitud ja nende kogused on väga väikesed