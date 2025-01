FOTOD | Ukraina avas Eesti toel esimese inimõiguste keskuse agressioonisõjas toimunud rikkumiste käsitlemiseks

Inimõiguste keskus loodi Ukraina parlamendi juures tegutseva inimõiguste voliniku sekretariaadi ja Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse - ESTDEV koostöö tulemusena. Eesti toetas keskust ruumide renoveerimisel ning töötajate koolitamisel.

Keskuse avasid 14. jaanuaril 2025 Eesti välisminister Margus Tsahkna ja Ukraina inimõiguste volinik Dmytro Lubinets.

„Mul on äärmiselt hea meel, et Žõtomõri linnas on nüüd inimõiguste keskus, millel saab olema keskne roll inimõiguste rikkumiste dokumenteerimisel, Venemaa julma sõjategevuse tõttu kannatanud inimeste abistamisel ja sõja käigus deporteeritud laste tagasitoomisel,“ ütles välisminister Tsahkna. „Inimõiguste keskuse avamine on Eesti ja Ukraina ühtne ning tugev sõnum Venemaale sellest, et me jätkame küüditatud laste otsingutega ja Venemaa ei pääse vastutusest.“

Ukraina inimõiguste volinik Dmytro Lubinets ütles, et Eesti toetatud inimõiguste keskus on Ukrainas esimene omataoline. „See on Eesti valitsusega otsese koostöö tulemus. See on ka positiivne näide teistele riikidele, kuidas üks riik, Eesti, on valinud konkreetse piirkonna - Žõtomõri piirkonna - ja aitab seda taastada,“ ütles Lubinets.

Lubinets kinnitas, et viimase aasta jooksul on inimõiguste kaitse teemaliste kaebuste hulk kasvanud kiiresti. Abi saama pöörduvad peamiselt sisepõgenikud, sõjavangide ning kadunuks jäänud isikute sugulased. Lisaks on Žõtomõri regioonil eriline koht inimõiguste kaitsel kuna Žõtomõri oblastiga piirneva Tšernobõli tuumajaama katastroofi järel tuli tegeleda sealt pagenud inimeste õiguste kaitsega.

Lubinets väljendas tänu Eestile keskuse ruumide renoveerimise ning haridusprogrammi eest, millega koolitati keskuse töötajaid tegelema sõja tõttu kerkinud tundlike teemadega.