Mõista-mõista, mis see on – pealt krõmps, seest pehme ja seda on söönud pea veerand Eestit?

Koostöös Euroopa kultuuripealinnaga loodud jõhvikatofukeste müük oli 2024. aastal tõeline edulugu – üle 250 000 müüdud maiuse. See tähendab, et vähemalt iga viies eestlane on ehk proovinud jõhvikatofukest. Kui aga teha arvestus selle järgi, et meil on Eestis umbes 5000 veganit, siis sõi iga vegan möödunud aastal 50 jõhvikatofukest. Loomulikult ei pea keegi taimetoitlaseks olemist tõendama, et seda naudingut kogeda – tofuke sobib igale magusasõbrale.

Kas teadsid, et Tartu 2024 üritustel pidi vähemalt üks toit olema taimne? Meie arvame, et see toit võiks vabalt olla Deary tofuke. See ühendab endas kaasaegse toidutööstuse ja Eesti jõhvikapärimuse ehk nii vaimsed kui ka taimsed väärtused. Tartu 2024 ja jõhvikatofuke sobivad eriti hästi kokku ka sellepärast, et tofukese sees oleva jõhvikamoosilisandi on valmistanud Tartu ettevõte. Ja mis veel parem: iga ostetud tofukese eest panustasid 2024. aastal kultuuripealinna sündmuste elluviimisse. Jah, kultuuri sai toetada lihtsalt magusasõber olles.

Deary müügidirektor Margus Vetka ütleb, et taimne toit ei ole ainult veganite pärusmaa ning on midagi palju enamat kui kaerajook. „Meie missioon on näidata, et taimne toit võib olla väga maitsev ja kõigile meeldida. Olgu see piim, koor, jogurt või meie armastatud kohuke – meie valikust leiad kõigele taimsed versioonid,“ räägib ta.

Taimse kohukese puhul annab piimatootele sarnase maitse tofu, katteks mõnusalt krõmpsuv veganšokolaad. Kõigile täpselt toitujatele teadmiseks: tofus leiduv kõrge valgusisaldus teeb sellest täisväärtusliku alternatiivi tavalisele kohukesele, nii valgusisalduse kui ka toiteväärtuse poolest.