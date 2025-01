Tallinn tegi Elronile ettepaneku panna laulupeo ajaks sõitma erirongid

Ossinovski sõnul saab varasemate aastate kogemuse pinnalt öelda, et suurim transpordivajadus on üldlaulupeo lõppemisel 6. juuli õhtul. „Sel ajal teenindavad laulupeolisi nii eribussid kui -trammid, ent tuhandetel inimestel on sel ajal vaja jõuda koju üle Eesti,“ põhjendas Ossinovski Elroni suunas tehtud palvet.

Elroni juht Lauri Betlemi sõnul on nad ka majasiseselt seda võimalust arutanud. Tema sõnul on nad avatud Tallinnaga koostööle ja teevad nii palju, kui neil võimekust on. „Midagi konkreetset praegu aga kokku lepitud pole,“ sõnas ta.

Pealinn käivitab laulupeo ajaks ka ühistranspordi eriliinid, et vähendada vajadust kasutada lauluväljakule jõudmiseks autotransporti. „Tallinn on valmis pikendama oma eriliinid Balti jaamani, et inimesed muretult rongijaamani tuua,“ sõnas Ossinovski.

3.-6. juulini toimub Tallinnas XXVIII üldlaulupidu ja XXI üldtantsupidu, mida külastab Ossinovski sõnul enam kui 100 000 inimest kogu Eesti. „Tallinn võõrustab uhkusega seda rahvuskultuuri tippsündmust ning teeb põhjalikult ettevalmistusi, et aidata kaasa tõrgeteta korraldusele,“ sõnas linnapea.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada