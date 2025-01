Minister Svet Pärnu lennujaama erastamisest: Reformierakonna ettepanek pole heaperemehelik maksumaksja raha kasutus

Keldo tegi Svetile ettepaneku kaaluda Pärnu lennujaama erastamist. Vladimir Svet rääkis Delfile, et kuna riik on lennujaama investeerinud ligi 20 miljonit eurot, õnnestuks vaevu võrdväärse hinnaga lennujaam erastada. „Minu teadmist mööda on ka toonane minister ja valitsus Pärnu lennujaama raha investeerides tulnud vastu Pärnu ettevõtjate ambitsioonikatele soovidele,“ sõnas Svet. „Mina ei jaga Reformierakonna suhtumist, et riik üks päev panustab lennundusse kümnete miljonite kaupa raha ja siis ollakse valmis nendest investeeringutest kergekäeliselt loobuda. See ei ole heaperemehelik maksumaksja raha kasutus.“