Riik muudab seadust, et ka avalike teenistujate alampalk oleks tulevikus seotud riikliku miinimumiga

Rahandusministeeriumist sõnati peale artikli ilmumist, et ka praegu tegevusprogrammis olev tähtaeg võib edasi lükkuda vastavalt „hea tahte kokkuleppega“ sätestatud eesmärgi kuupäevale, kuna seaduseelnõu mõte on ühtlustada nii avaliku teenistuse kui ka erasektori palga alammäär.

Valitsusel on uue tegevuskava raames eesmärk, et 2027. aastaks oleks avalikus sektoris alampalk 60% mediaanpalgast. Seda selleks, et tagada avaliku sektori miinimumpalga tõus. Seetõttu plaanitakse muuta avaliku teenistuse seadust ja ka teisi seadusi. Eelnõu tähtaeg on tegevusplaani järgi tänavu 29. mai.