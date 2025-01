Trump nimetas oma „saadikuteks“ Hollywoodi Mel Gibsoni, Sylvester Stallone’i ja Jon Voighti

Trump teatas, et eesmärk on „tuua Hollywood, mis on viimase nelja aastaga kaotanud palju äri välisriikidesse, TAGASI – SUUREMA, PAREMA JA TUGEVAMANA KUI KUNAGI VAREM!“

Selline algatus tuli üllatusena isegi ühele asjaosalisele.

„Ma sain selle säutsu samal ajal kui teie kõik ja olin sama üllatunud. Sellest hoolimata vastan ma kutsele,“ teatas Gibson oma avalduses.

„Kas on mingi võimalus, et see ametikoht tuleb koos saadiku residentsiga?“ lisas Gibson, kelle kodu Californias Malibus äsja maha põles.

Trumpi teate ajend pole selge, aga ta viitas ilmselt nähtusele, mida inglise keeles nimetatakse runaway production’iks (umbes „ärajooksev tootmine“). Kulude tõttu filmitakse Hollywoodi suurfilme üha rohkem teistes riikides, kus pakutakse stuudiotele heldeid maksusoodustusi.

Hollywoodi on valusalt tabanud ka rahvusvahelise piletimüügi järsk langus.

Trump nimetas postituses kolme näitlejat, kes on kõik olnud tema agarad toetajad, oma „erisaadikuteks“ ja „eriesindajateks“.

78-aastane Stallone on meelelahutusmaailmas endiselt aktiivne ja osaleb sarjas „Tulsa king“. 86-aastasel Voightil oli eelmisel aastal pisiosi viies filmis, mille hulgas on „Reagan“. 69-aastane Gibson on stuudiotes ammu põlu all korduvate skandaalide tõttu. Ta on viimasel ajal töötanud filmi „Kristuse kannatused 2“ kallal.

