Bloomberg: Trumpi meeskond valmistab Venemaa kohta ette kaht sanktsioonistrateegiat

Trumpi meeskond kaalub kaht peamist lähenemist. Kui tulevane administratsioon usub, et lahendus Ukraina sõjale on silmapiiril, on plaanis mõningad hea tahte sammud, mis on kasulikud Vene naftatootjatele, kes võiksid aidata kokkuleppele jõuda, teatasid anonüümseks jäänud allikad. Teine võimalus on sanktsioonide karmistamine ja surve suurendamine.