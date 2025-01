Erkki Keldo tegi Svetile ettepaneku kaaluda Pärnu lennujaama erastamist: „Praegune olukord ei saa kedagi rahuldada“

Keldo nentis, et hoolimata riigi ja kohalike omavalitsuste ulatuslikest investeeringutest ei ole Pärnu lennujaam siiani korralikult tööle hakanud. „Piiratud reisijate- ja kaubamahtude tõttu on tegevuskulude katmine suur väljakutse ning probleemiks on olnud ka keeruline regulatiivne keskkond ja ebaefektiivne juhtimine, mistõttu ei ole suudetud kiiresti ja paindlikult reageerida turu nõudmistele,“ sõnas ta Svetile saadetud kirjas. Keldo lisas, et erastamine annaks võimaluse lennujaama arendada konkurentsivõimeliseks ja kaasaegseks transpordikeskusest, suurendada otselendude arvu ning parandada ühendusi oluliste Euroopa sihtkohtadega.