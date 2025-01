Frederiksen kordas Trumpile, et Gröönimaa otsustab ise oma tuleviku üle

USA presidendiks valitud Trump on viimastel nädalatel avaldanud soovi osta Taani autonoomset piirkonda Gröönimaad. Sealjuures ei välistanud Trump sõjaliste või majanduslike meetmete kasutamist.

Taani peaminister ütles eelmisel nädalal, et ta palus Trumpiga vestelda seoses tema sõnavõttudega Gröönimaa kohta. Minister kinnitas tookord, et pole põhjust uskuda, et Trump kavatseb Gröönimaale tungida.