Belgradis toimunud valitsusvastasel meeleavaldusel sõitis auto rahva sekka, viga sai üliõpilane

Võimude teatel sai 20-aastane naine sündmuse tagajärjel raske trauma ja ta viidi haiglasse. 38-aastane juht on leitud ja kinni peetud. Belgradi kõrgem prokuratuur kahtlustab juhti esimese astme mõrvakatses, teatas Serbia meedia.

Meeleavaldus on viimane üliõpilaste korraldatud Serbia valitsuse vastu suunatud protestide seerias. Elanikud kogu Serbias on pea iga päev 15 minutiks vaikides peatunud osana püsivatest valitsusvastastest protestidest, nõudes novembris Novi Sadis asuva raudteejaama betoonist katuse kokkuvarisemine eest vastutavate isikute karistamist, vahendab The Washington Post.

Juhtumis süüdistatakse laialdaselt korruptsiooni ja hooletust riigihangete sõlmimisel.

Üliõpilased reageerisid tänasele juhtumile, kutsudes sotsiaalmeedias üles „täielikule blokaadile“, vahendab Euronews. Alates blokaadide algusest on teatatud mitmest taolisest vahejuhtumitest, kuid see on esimene, mis lõppes tõsise vigastusega.

Üliõpilaste protestid on peatanud õppetöö nädalateks. Protestivad üliõpilased on saanud märkimisväärset rahva toetust ja nende kogunemised tõmbavad jätkuvalt ligi kümneid tuhandeid inimesi.

President Aleksandar Vučić nimetas möödunud pühapäeval antud teleintervjuus meeleavaldajaid „rumalateks“, lisades, et „nad elavad oma maailmas“. Samuti on ta süüdistanud üliõpilasi selles, et nad on saanud protestide eest raha läänest.

Mõned meeleavaldajad on väitnud, et nad on sattunud ametiasutuste sekkumise ja ahistamise ohvriks. Valitsusmeedia on avaldanud mõnede protestijate isikuandmeid, mis protestijate arvates ei oleks võimalik ilma riigi salateenistuse kaasamiseta.

