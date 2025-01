Valitsus murrab pead: mida teha halli passi omanikega?

Minister tõi hallide passide teema välja põhiseaduse muutmise kontekstis. Ta rääkis, et ühiskonnas on suur toetus agressoririikide kodanikelt hääleõiguse äravõtmisele, kuid vaidlus käib selle üle, kas määratlemata kodakondsusega inimestega tuleks samamoodi käituda. „Tegelikult on vaidlus vales kohas. Küsimus ei ole tegelikult hallide passide valimisõiguses, vaid küsimus on selles, et ka aastal 2024. aastal on Eestis 60 000 inimest, kellel pole kodakondsuseta.“