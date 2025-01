ERR taotleb reservist ligi miljonit eurot, et tagada kriisiolukordades oma ülesannete täitmine

ERRi kommunikatsioonijuht Pille-Mai Helemäe selgitas, et ERR taotleb raha toimepidevuse tagamiseks ja tugevdamiseks raskekujulise kriisi oludes. „Tegemist on osaga laiemast projektist, mida ERR veab koos partneritega. Projekti eesmärk on tagada sihtotstarbeliste ülesannete täitmine kriisiolukordades, taotletav raha suunatakse suures mahus teenuste ostmiseks ja tehnoloogilisteks investeeringuteks.“