Vanglakohtade rentimise analüüs valmib kevadeks. Pakosta: lähme edasi ainult juhul, kui Eesti saab sellest kasu

Septembris otsustas valitsus toetada teiste riikidega konsultatsioonide alustamist, et kaardistada võimalust Tartu vangla osaliseks rendileandmiseks teistele riikidele. Toona seisis Tartu vanglas tühjana umbes 600 kohta. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta ütles nüüd Delfile, et vanglakohtade rentimise ideega liigutakse plaanipäraselt ning eesmärgiks on kaardistada võimalikud riskid ja nende maandamise viisid. Selle juures on Eestil punased jooned ehk turvalisus ei tohi kindlasti langeda

„Teiseks, et meil on olemas põhjalik finantsanalüüs, et me läheme edasi ainult sellisel juhul kui sellest on Eestile kasu. Õiguslik analüüs on valminud, kuidas erinevad õiguse kohaldamised, kuni üksikasjadeni välja, et kuidas see täpselt välja näeks.“

Pakosta sõnul on järgmine samm, et valitsuses saaks plaan mandaadi, et asuda konkreetsematesse läbirääkimistesse. Analüüsid peaksid valitsuse otsuse järgi valmis olema 1. märtsiks, kuid ministri hinnangul võib see juhtuda isegi varem.

Pakosta rääkis, et kuna vanglakohti renditakse välja ka teistes riikides, siis on vanglateenistus käinud nendega ka kohapeal tutvumas. „Eriti põhjalikult Hollandis, kuidas seal see rent oli, mis on nende õppetunnid. Põhjalikult vaadanud üle nii Hollandis kui Rootsis, kuidas seal vangide kinnipidamine toimub, missugused on protseduurid erinevates olukordades.“

Pakosta kirjeldas, et kui vanglakohtade rentimise plaan Eestis käiku läheb, siis tuuakse Eestile sobiva profiiliga kinnipeetavad Tartusse pärast seda kui on palgatud juurde vajaminev personal.

„Me räägime ikkagi sellest, et regionaalpoliitiliselt Tartu ja Tartu ümbrus pakub 400 kõrgepalgalist väga head töökohta ja need inimesed on ka väljaõppe saanud. Me oleme selgeks teinud, et sisekaitseakadeemias on igati võimekus ka täiendkoolituse andmiseks. Meie personal on ettevalmistunud, kõik on ette valmistatud ja piltlikult öeldes me pakume eriotstarbelist majutusteenust mõistliku ja igati tasuva raha eest.“ Pakosta nentis, et vastasel juhul läheks Tartu vangla sulgemisele, sest pooled kohad on tühjad ning maksumaksjalt ei eeldata tühjade kohtade kinni maksmist.

