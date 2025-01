Valitsus kinnitas järgmisteks aastateks uue tegevusprogrammi

Seekordne tegevusprogramm erineb eelmistest, kuna selle aluseks olev koalitsioonilepe pole täiesti uus, vaid see on kombinatsioon eelmisest ja uuendatud koalitsioonileppest. Lisaks on uue tegevusprogrammi eesmärk keskenduda olulisemale. Selgem fookus ning prioriteetide seadmine aitab paremini saavutada valitsuskoalitsiooni eesmärke nii majanduskasvu, Eesti kaitstuse, tasakaalus riigirahanduse kui ka inimeste toimetuleku parandamisel. Uues tööplaanis on välditud liiga detailset ülesannete loetelu.