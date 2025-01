VIDEO | Peaminister Michal USA kiibipoliitikast: tuleb saata signaal, et nii need asjad Euroopas ei käi

USA administratsioon teatas sel nädalal, et seab piirangud sellele, kui palju kõrgtehnoloogilise arvutikiipe võib eri riikidele eksportida. Piirangud on seatud ka Eestile. USA lahterdab liitlasriigid kolme kaalukategooriatesse, millest Eesti on jäänud teise.

Peaminister Kristen Michal sõnas, et ei tea, miks USA niimoodi otsustas – miks Eesti ei ole tähtsuselt võrdväärne näiteks Rootsi või Soomega. Samas tõdes Michal, et ka paljud teised Ameerika julgeolekupartnerid nagu näiteks Poola on jäänud teise kaalukategooriasse. „Minu jaoks see ongi väga kentsakas otsus,“ sõnas ta.