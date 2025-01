Ministeeriumi erinõunik lõhkeainetehasest: täiendavalt pole vaja hakata põlevkivi kaevandama

Põlevkivi töötlemisel on võimalik toota heksamiini, mis on koostisaine lõhkeainele RDX. Sirp rääkis Delfile, et tegemist on ühe enimkasutatud sõjalise lõhkeainega ning seda kasutatakse laialdaselt erinevates segudes, mida omakorda kasutatakse mürskude, raketi lõhkepeade, miinide ja laengute täitmiseks.