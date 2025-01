„Loll on ikka raske olla!“ Michali vabandama pannud repliik tõukus 2018. aastal Ratase ja Reinsalu osalusel tehtud otsustest

Reinsalu ei tõtanud lubama, et Isamaa läheb Keskerakonna algatatud peaministri umbusaldamisega kaasa. Seda tehes tabaks neid ja konkreetselt Reinsalu ilmselt reformierakondlaste süüdistused silmakirjalikkuses, sest Isamaa juhtfiguurid Reinsalu ja Ratas on ise tegelenud samasuguse seadusemuudatusega, mis Michalile umbusalduse ähvarduse tõi.

Keskerakond soovib Michalit umbusaldada, sest tema eestvedamisel kaotati riigisekretäri juriidilise kõrghariduse nõue. Umbusaldamiseks on vaja 21 riigikogu liikme allkirja, millest Keskerakonnal endal on vaid seitse. Ehk tuleks kaasa ka 11 EKRE fraktsiooni liiget, aga see teeks endiselt vaid 18 ehk kolme võrra vähem, kui vaja. Neil tuleb loota, et allkirjad annavad kolm inimest fraktsioonitust nelikust Leo Kunnas, Jaak Valge, Tõnis Mölder ja Kalle Grünthal, kes riigikogu parteidega seotud ei ole.