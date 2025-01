Saksamaa uurib arvatavasti Vene varilaevastikku kuuluvat tankerit ja selle lasti

Eventinil tekkis 10. jaanuaril Saksamaa Rügeni saare lähedal masinarike ja see ei suutnud enam omal jõul liikuda. Nüüd on peamasin taas käima saadud ja kapten on küsinud luba lahkumiseks. Vaatamata sellele ei luba Saksa võimud laeval edasi sõita. Laev on ankrus ja selle läheduses on valves kaks avamerepuksiiri, vahendab Frankfurter Rundschau.