TULE KUULA | Psühholoogiakonverentsil saad teada, kuidas edukalt konflikte lahendada

Tema ettekanne keskendub konfliktide lahendamisele töökeskkonnas ja aitab leida viise, kuidas juhtida ennast ning teisi keerulistes olukordades. Pinged ja seisukohtade kokkupõrked on normaalne ning paratamatu osa tööprotsessist. Kui neid käsitleda huvi ja konstruktiivse hoiakuga, võivad need olukorrad olla edasiviivad ning arendavad. Probleemid tekivad aga siis, kui seisukohad on jäigad, vastupanu suur ning puuduvad kokkulepped ja tööriistad, mis aitaksid konflikte ennetada ning neid sujuvalt lahendada.

Oma ala eksperdid

Kogu konverentsi esinejate nimekiri on muljet avaldav. Kohal on Eesti juhtivad psühholoogid ja eksperdid, kelle teadmised ei piirdu ainult teooriaga. Need on inimesed, kes töötavad igapäevaselt meie ühiskonna vaimse heaolu eesliinil ja nende lood ning praktilised näpunäited aitavad kahtlemata inimloomust paremini mõista.