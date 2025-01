GRAAFIK | Trumpi ajastu algab täna paraadi ja ilutulestikuga. Kohal on riigipead, suunamudijad ja tõsielustaarid

See, et tulekul on ajaloo kõige suurejoonelisem ja kulukam inauguratsioonipidu, on juba kindel. 2017. aastal kogus Trump sponsoritelt tseremoonia korraldamiseks pretsedenditult palju ehk üle saja miljoni dollari, ent praeguseks on ettevõtjad ja tavainimesed annetanud juba vähemalt 170 miljonit. Viimaste seas teatasid miljonidollarisest annetusest näiteks sellised firmad nagu Microsoft, Hyundai ja Boeing.