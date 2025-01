Välisminister Tsahkna: Bideni valitsuse otsus on viga, mis tuleb kiiresti parandada

„On täiesti vastuvõetamatu, et president Joe Bideni valitsus on otsustanud piirata märkimisväärse hulga ELi liikmesriikide ja NATO liitlaste, sealhulgas Eesti, juurdepääsu tehisintellekti tehnoloogiatele,“ ütles Tsahkna. „Sellel otsusel on otsene mõju nii Eesti kui teiste ELi liikmesriikide juba töös olevatele või planeeritavatele arendustegevustele turvalise ja usaldusväärse tehisintellekti ja selle rakenduste loomisel.“

Tsahkna sõnul on Eesti olnud maailmas esirinnas uuenduslike lahenduste rakendamise poolest kogu oma ühiskonnas ning on oma teadmisi ja kogemusi globaalselt jaganud. „Tehisintellekti arenduste puhul on selge, et riigid peavad omavahel veelgi rohkem koostööd tegema, mitte looma piiranguid tehnoloogia tarnele liitlasriikidele,“ sõnas välisminister.

„EL toimib ühisturuna ning ka teadus- ja arendustegevuses on meil ühtsena lihtsam seista koos USAga vastu mitteusaldusväärsetele tehnoloogiatele ja globaalsetele jõududele,“ ütles Tsahkna.

„Eesti on ühenduses USA ametivõimudega ja Euroopa Komisjoniga tagamaks, et tehtud viga kiiremas korras parandataks,“ sõnas Tsahkna.

Eesti ei kuulu „lähemate liitlaste“ hulka

USA valitsus teatas esmaspäeval, et kehtestab uued piirangud selliste kõrgtehnoloogiliste kiipide ekspordile, mida kasutatakse tehisintellekti ehk AI mudelite treenimiseks. USA selgitusel on karmimad meetmed vajalikud riigi julgeoleku tagamiseks, et Hiina ja teised rivaalid ei jõuaks AI-võidujooksus lääneriikidest ette. Uute reeglite järgi jaotatakse maailma riigid kolme kategooriasse, millest esimeses on USA koos 18 lähima liitlasega.

Üle poole NATO liikmesriike otsuse põhjal USA „lähimate liitlaste ja partnerite“ ringi ei kuulu. Selle asemel leiab nende 18 „lähima liitlase“ seast hoopis NATO-välised maad Jaapani, Lõuna-Korea ja Austraalia.