Trumpi justiitsministrikandidaat lubas, et ei hakka poliitilisi süüdistusi esitama, aga keeldus välistamast Trumpi vaenlaste kohta juurdluste algatamist

Bondi kuulamine keskendus murele, et Trump püüab kasutada justiitsministeeriumi korrakaitsevõimu oma oponentidele kättemaksmiseks. Demokraadid püüdsid Bondilt välja pigistada, kas ta säilitab ministeeriumi sõltumatuse Valgest Majast ja keeldub, kui president tahab, et ta teeks midagi ebaeetilist. Vabariiklased tervitasid aga Bondit kui kursi korrigeerijat justiitsministeeriumis, mis ajas nende arvates president Joe Bideni ajal liberaalide asja ja algatas ebaõiglasi juurdlusi Trumpi üle, vahendab Associated Press.