VIDEO | „Loll on ikka raske olla!“ Keskerakond süüdistab peaministrit saadiku solvamises. Michal: ütlesin üldise elulise fakti

Riigikogu liige Anastassia Kovalenko (KE) esitas peaministrile küsimuse riigisekretäri seaduse muutmise kui võimaliku korruptsiooni kohta. „Tegelikult oli kolmkümmend aastat muuta seda [juriidilise kõrghariduse nõude riigisekretärile] seadust. Aga Teie muutsite seda seadust kuu aega enne seda kui tegite Keit Kasemetsale ettepaneku tulla riigisekretäriks,“ märkis ta.

Kovalenko-Kõlvart tõi välja ka suvel toimunu. Kasemets, kes oli parasjagu puhkusel, osales koos peaministriga koalitsiooni istungitel. „Mis rollis osales Keit Kasemets teiega koalitsiooniläbirääkimistel, sest ilmselgelt ametnikuna ta siis ei osalenud?“ päris Kovalenko-Kõlvart.

Michal sõnas vastuseks, et ka mitu teist ametniku osales läbirääkimistel. „Suur hulk ametnikke hindab, mida pannakse kirja. Mõni kohapeal, mõni kontoris. Nii see käib. Proovige, nii see käib,“ sõnas ta. Lisaks tõi Michal välja, et 2018. aastal esitas ka Jüri Ratase valitsus eelnõu, millega sooviti tühistada riigisekretäri juriidilist kõrghariduse nõuet.

„See on Keskerakonna, Isamaa ja Sotsiaaldemokraatide eelnõu, mis on tulnud parlamenti,“ ütles ta.

Michal istus ning tõenäoliselt taipamata, et ta mikrofon sisse jäi, sõnas oma kõrval istuvale taristuministrile Vladimir Svetile (SDE), et loll on ikka raske olla. Riigikogu esimees Lauri Hussar vaatas selle peale küll paar sekundit Michalile otsa, ent otsustas seejärel istungit jätkata.

Michal: märkus oli suunatud faktile

Peaminister Michal tõstatas teema valitsuse pressikonverentsil. Ta selgitas, et ütles märkuse tema kõrval istunud Svetile. „See on üldine eluline fakt,“ teatas Michal, lisades, et vabandab kindlasti, kuna riigikogulased tunnevad end märkuse tõttu puudutatuna.