Suurbritannia peaminister Starmer saabus Kiievisse saja-aastase partnerluse lepingut allkirjastama

„Jutt ei käi ainult sellest, mis on siin ja praegu, vaid jutt käib ka investeerimisest meie kahte riiki järgmiseks sajandiks,“ ütles Starmer rongis. „Putini ambitsioon väänata Ukraina lahti lähimatest partneritest on olnud monumentaalne strateegiline ebaõnnestumine. Selle asemel oleme me lähedasemad kui kunagi varem ja see partnerlus viib selle sõpruse järgmisele tasemele.“