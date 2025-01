VIDEO ja BLOGI | Kaitseminister Hanno Pevkur: tegin valitsusele ettepaneku rajada Eestisse lõhkeainetehas

Kaitseministeerium hakkab nüüd ühes rahandusministeeriumiga otsima tehasele rahalist katet, kuna see läheks maksma üle 100 miljoni euro. „Kindlasti pole meie soov teha seda riigiettevõttena, kuid arvestades, et lõhkeaine on strateegiline kaup, on meie soov hoida kontroll riigi käes. Tahame kaasata investoreid - kas selleks on sama (kaitsetööstuspargi - toim) laskemoonatootja, või keegi teine, seda näitab aeg,“ sõnas Pevkur.