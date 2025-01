USA tulevane välisminister: nii Venemaa kui ka Ukraina peavad sõja lõpetamiseks järeleandmisi tegema

On oodata, et Rubio saab esmaspäevasel hääletusel komitees erakondade ülese toetuse. Ta on üks vähestest Trumpi ministrivalikutest, kes arvatakse saavat ka senati täiskogus laialdase toetuse nii vabariiklaste kui ka demokraatide hulgas, vahendab Roll Call.