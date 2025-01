Rahapuuduse tõttu ei saa südamekirurgid tööd teha ja tipptehnoloogiaga operatsioonitoad seisavad tühjalt

Opitubades on tuled kustus, sest raha operatsioonide tegemiseks napib. „Hetkeseis on see, et me ei saa enam isegi erakorralisi lõikusi teha,“ nendib Põhja-Eesti regionaalhaigla kardiokirurgia osakonna juhataja Günter Taal.

FOTO: Andres Putting | Delfi Meedia