FOTOD KIIEVIST | Tsahkna kohtumisel Ukraina välisministriga: Ukraina ei ole sõjas üksi

Välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) kohtus eile õhtul Ukraina välisministri Andri Sõbihaga. Enne kohtumist asetasid ministrid ka pärjad sõjas hukkunute memoriaalile.

Tsahkna rääkis Delfile, et kohtumisel arutati kahe riigi vahelist koostööd.

„Meie eesmärk oli see, et Ukraina selle sõja võidaks. Vaatamata kõikidele rahusoovidele peame Ukrainat täna toetama, et tal oleks tugevam positsioon. Et tal oleks sõjaliselt tugevam positsioon, oleks poliitiliselt tugevam positsioon,“ rääkis minister.

Teemaks tuli ka esmaspäeval USA presidendi ametisse astuv Donald Trump. „President Trumpi ametisse astumine ja tema sõnumid, mis puudutavad Venemaa agressiooni lõpetamist, muidugi me arutasime, vahetasime informatsiooni ja rääkisime ka sellest, et Ukraina peab siin olema tugeva positsiooniga,“ sõnas Tsahkna.

"Trumpi ametiaeg on päris pikk ja see toob kaasa väga palju muutusi kogu maailmas ja Ukrainale on see ju ka eluliselt tähtis, aga igal juhul Ukraina vaatab sellise optimismiga seda, kuna mingit muutust on vaja,“ rääkis Tsahkna. „Ukrainlased ei saa seda sõda pidada lõputult, nad vajavad toetust ja abi, nad vajavad lahendust, aga see ei saa sündida nõrgalt positsioonilt.

Pärast kohtumist andsid ministrid ka ühise pressikonverentsi. Tsahkna kinnitas, et Ukraina saab jätkuvalt Eesti peale loota ning nad ei ole üksi. „See (sõda) ei ole ainult Ukraina probleem, see on Euroopa liidu probleem,“ ütles ta.

Tsahkna ka rõhutas, et Ukraina peab saama NATO ja Euroopa Liidu liikmeks.

