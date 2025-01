TikTok valmistub USA-s oma teenuste sulgemiseks

TikToki plaani kohaselt näevad alates 19. jaanuarist rakendust avada üritavad inimesed sõnumit, mis suunab nad veebilehele, kus on kirjas teave keelu kohta, ütlesid asjaga kursis olevad inimesed.

Üks allikatest ütles, et selliste teenuste sulgemine ei nõua pikemat planeerimist, märkides, et enamik tegevusi on alates sellest nädalast jätkunud tavapäraselt. Samuti suudetaks keelu tühistamise korral teenus USA kasutajate jaoks suhteliselt kiiresti taastada, ütles allikas.