Iisrael ja Hamas jõudsid relvarahukokkuleppele

Iisraeli ja Hamasi vahel jõuti relvarahu ja pantvangilepinguni pärast Katari peaministri Mohammed bin Abdulrahman al-Thani eraldi kohtumisi tema kabinetis Hamasi ja Iisraeli läbirääkijatega, vahendab ajaleht The Guardian.

Üks Iisraeli ametnik kinnitas Times of Israelile, et relvarahu ja pantvangileping on saavutatud.