TAGATUBA | Eesti 200 püüab ellu jääda. Ilmselt läheb siiski samamoodi nagu kõigi selle sajandi uute tulijatega

„Eesti 200 hävib kohalikel valimistel,“ on üks poliitstrateeg veendunud. „Ja mulle tundub, et nad võtavad suhteliselt tuimalt seda, saades aru, et midagi enam ei muuda. Kristina Kallas teeb vana rasva pealt Tartus ilmselt korraliku tulemuse, kuid nende käega löömist iseloomustab kasvõi Margus Tsahkna hiljutine avatud jutt Parempoolsetega ühinemisest.“