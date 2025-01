Kohilas juhtus pühapäeval õnnelik õnnetus. „Auto jäi seisma, aga libisedes siiski täpselt nii, et rong võttis kaasa esimese osa“

Elroni ohutus- ja kvaliteedijuht Natali Aosaar ütles, et juhtumiga seotud asjaolude väljaselgitamiseks on algatatud sisejuurdlus. „Nii palju saab praegu öelda, et rongi pardakaamera salvestusest jääb mulje nagu auto oleks saanud pidama (nagu nüüdseks on selgunud – ei saanud). Kuna sõiduauto kiirus oli väike, siis ei pruukinud rongis olla kokkupõrget ka tunda. Auto ei saanud riivata rongi esiotsa, sest siis oleks ka vedurijuht seda näinud. Õnnetuste korral peatatakse rong tavapäraselt alati kinni.“ Aosaar rääkis, et enne ülesõite ja muid kõrgendatud ohuga teelõike lasevad vedurijuhid signaali. Rongi infosüsteemist selgus, et ka seekord lasi rong vilet viis sekundit enne raudteeülesõidukohta.