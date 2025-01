Transnistria loodab Venemaa gaasitarnete peatsele taastamisele

Kümned tuhanded Transnistria elanikud on olnud ilma gaasi ja kütteta alates 1. jaanuarist, kui Venemaa riiklik energiaettevõte Gazprom peatas gaasitarned piirkonda. Gazpromi sõnul oli otsuse põhjuseks Moldova gaasifirma Moldovagaz tekkinud võlad. Chişinău on võlgnevusi eitanud.

Moskva on süüdistanud gaasitarnete peatamises Moldovat ja Ukrainat, kes keeldusid pikendamast 31. detsembril lõppenud gaasitransiidilepingut põhjendusega, et tulu aitab rahastada Venemaa sissetungi Ukrainasse.

„Ma loodan, et nende läbirääkimiste tulemusena hakatakse lähitulevikus tarnima gaasi Transnistriasse elektritootmiseks ja meie kodanikele,“ ütles Krasnoselski. Ta lisas, et toimuvad edasised läbirääkimised, kus määratakse kindlaks tarnete alguskuupäev ja transiiditee.

Moldova ametiasutused on öelnud, et vaatamata kehtivale lepingule ja alternatiivse transiiditee võimalusele keeldub Gazprom gaasi tarnimisest, et destabiliseerida Moldova valitsust enne selle aasta parlamendivalimisi.