Dokumentide võltsimises süüdistatav endine PTA ametnik läks kohtu alla

Ringkonnaprokuratuuri majandus- ja korruptsioonikuritegude prokurör Kristel Pihlakas ütles, et endisele PTA ametnikule Vladimir Vahesaarele on esitatud süüdistus ametialases võltsimises.

Vahesaare tööülesanne oli teha ulukite tapmisele järgnevat kontrolli liha käitlemise ettevõttes Saku Lihameistrid. Süüdistuse kohaselt võltsis Vahesaar tunamullu Saku Lihameistrites järelvalvet tehes metssigadelt võetud keerits-usside kontrollproovide protokolle. Vahemikus 2023. aasta juuli kuni august võltsis Vahesaar protokolle kaheksal korral, süüdistab prokuratuur.

Järelvalveprotokollis märkis Vahesaar, et on ise kontrollproovid läbi viinud, selgitas Pihlakas. Kriminaalmenetlus aga tuvastati, et tegelikkuses Vahesaar eiras kehtestatud nõudeid. Ta lubas proovimaterjali võtta tapamaja töötajal ega viibinud ise seal juures. „Seega kinnitas juhataja oma allkirjaga toimingu, mida ta tegelikkuses ei teinud,“ sedastas Pihlakas.

Tänasel eelistungi vaidluses lisas prokurör Pihlakas, et menetluses tuvastati jälitustegevusega ka episoode, kus proovide võtmise ajal ei olnud Vahesaar isegi Saku Lihameistrite ruumides.

Prokuratuur süüdistab Vahesaart selles, et seadis oma teoga ohtu elanikkonna tervise, kuna ei taganud toiduohutust.

Samas nõudis Vahesaare kaitsja vandeadvokaat Dmitri Teplõhh, et kohtus kasutataks tõendina ka PTA andmebaaside väljavõtteid. „See on äärmiselt oluline asjaolu, kas ta selle teoga kedagi ohtu seab või mitte. Statistika näitab üldjoontes olukorda, et neid proove võeti. [Nakkushaiguse] avastamise protsent annab mõista, et mitte keegi inimeelusid ohtu ei seadnud.“

Vladimir Vahesaare kohtuasja avaistung toimub 3. märtsil.

Delfi on varem kirjutanud, et 2020. aasta lõpus, enne liitmist põllumajandusametiga, kui praeguse PTA ametlikuks nimetuseks oli veel veterinaar- ja toiduamet, pälvis Vahesaar maaeluministeeriumi teenetemärgi.