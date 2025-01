Kõik tööandjad ei toeta Pevkuri ettepanekut kohustada ettevõtteid maksma reservistidele õppuste ajal palka

Kaitseminister Hanno Pevkur (Reformierakond ) rääkis esmaspäeval Delfile, et tasuks kaaluda võimalust kohustada tööandjat jätkama reservväelastele palga maksmist õppuste ajal 20 päeva ulatuses, nagu ka õppepuhkuse ajal. Kõik tööandjad ei maksa reservväelastele õppekogunemistel viibimise ajal palka edasi ning see on tema sõnul peamine põhjus, miks õppekogunemistelt eemale hoitakse.

Ka kaitseväe teabeohvitser, leitnant Liis Vaksmann ütles, et sissetulek on üks tegur, mis mõjutab reservväelaste osalemist õppekogunemistel. Kuigi toetust makstakse ohvitseridele 50, allohvitseridele 40 ja sõduritele 37 eurot päevas, tähendab see Vaksmanni sõnul mõne reservväelase jaoks sissetuleku kahanemist. „Kaitseväe jaoks on oluline, et reservväelased tuleksid õppustele motiveerituna ning ühiskond toetaks riigikaitset,“ märkis ta. „Iga tegevus, mis aitab riigikaitset tugevdada, on kiiduväärt.“